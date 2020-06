L’Association nationale des commerçants et artisans algériens (ANCA) s'est félicitée du lancement de la deuxième phase de reprise de la vie économique de certaines activités commerciales, dans le cadre du plan d’action mis en place par le Premier ministère.

"L’ANCA se félicite de la décision du Premier ministère portant ouverture d’activités commerciales et artisanales lors de la deuxième phase de reprise progressive de la vie économique", lit-on dans un communiqué de l’association publié sur son compte Facebook.

Cette deuxième phase de reprise des activités commerciales concerne les espaces de vente des chaussures et effets vestimentaires, les salons de coiffure pour dames, les auto-écoles et la location des véhicules à travers toutes les wilayas.

Outre l’ouverture des restaurants et fast-food dans les 19 wilayas concernées par le déconfinement, qui exige le respect des mesures annoncées par les walis de la République.

A cet effet, l’association appelle l’ensemble des commerçants et artisans au respect rigoureux des conditions de prévention contre le coronavirus.

L’Associatio n, qui compte poursuivre ses programmes de sensibilisation pour lutter contre la Covid-19, veillera également à poursuivre ses efforts en coordination avec les ministères concernés pour accompagner et aider tous les professionnels impactés par le confinement.

Concernant les activités dont la reprise n’a pas encore été annoncée, l’association a rappelé que la décision définitive était du ressort du gouvernement et de la consultation du Comité national scientifique.

La décision prise samedi par le Premier ministère pour la reprise de certaines activités concerne le transport urbain, le transport urbain par taxi individuel à travers toutes les wilayas du pays, sous réserve du respect des règles de prévention.

Les activités commerciales et économiques concernent les salons de coiffure pour dames, les espaces de vente de chaussures et d’effets vestimentaires, les auto-écoles et la location des véhicules à travers toutes les wilayas.

Les activités sujettes à la reprise à travers les dix-neuf (19) wilayas concernées par la levée totale du confinement à domicile sont les débits de boissons en terrasse et / ou à emporter, les restaurants et pizzeria en terrasse et / ou à emporter.

La reprise des autres activités sera examinée à la fin de la deuxième phase de sortie du déconfinement, et ce en fonctio n de la situation sanitaire et du respect par les citoyens des instructions sanitaires.