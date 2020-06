Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, s'est entretenu à Alger avec le Coordonnateur résident du Système des Nations unies en Algérie, Eric Overvest et le Représentant de l’OMS en Algérie, le Dr Bla François Nguessan, indique dimanche un communiqué du ministère. Lors de cette audience, M. Benbouzid a exposé la situation épidémiologique du COVID-19 en Algérie et dans le monde, et présenté l’Agence nationale de sécurité sanitaire, installée samedi et chargée de "la mise en place d’un système de santé développé offrant des soins de qualité", souligne le communiqué.

Selon la même source, M. Overvest a félicité, lors de cette rencontre, les autorités sanitaires et les professionnels de la santé pour l'ensemble des efforts consentis et qui ont permis "la maitrise de la situation" épidémiologique. Il a exprimé, à l'occasion, "la disponibilité des différents organes de l’ONU en Algérie à accompagner l’Etat algérien dans ses démarches pour l’acquisition d’équipements ou de services", rappelant l’intérêt de l’inscription de l’Algérie à l’enquête "Mix 6", considérée comme "source majeure d’informations et d’indicateurs socio-économiques et sanitaires pouvant orienter le développement des pays".