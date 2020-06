La phlébite superficielle correspond à la formation d'un caillot dans une veine du réseau veineux superficiel. La condition est rarement sérieuse et, avec soin approprié, se résout habituellement rapidement.

Cela commence souvent par une gêne ou une douleur dans le mollet. Une longue et mince zone rouge qui peut être chaude et douloureuse apparaît le long d'une veine. Ces symptômes sont souvent aggravés lorsque la jambe est abaissée, notamment en sortant du lit le matin. Le diagnostic est souvent posé à la suite d'un simple examen clinique. Mais, par précaution, le médecin prescrit souvent une analyse sanguine (le dosage sanguin des D-Dimères). Les D-dimères résultent de la dégradation de la fibrine, le constituant principal des caillots sanguins. Un faible niveau de D-dimères permet d'affirmer l'absence de caillot sanguin.

Quel traitement pour une phlébite superficielle ?

Une phlébite superficielle est rarement grave et disparaît généralement avec un traitement local de l'inflammation : compresses chaudes, prise d'anti-inflammatoires et port de bas de contention durant la journée (jamais la nuit). Ceux-ci sont prescrits par le médecin et doivent être soigneusement choisis avec les conseils du pharmacien car la pression ne doit pas être la même au niveau du genou qu'au niveau de la cheville.

Diagnostic d'une phlébite profonde

La phlébite des veines profondes, également appelée thrombophlébite veineuse profonde (TVP), affecte les veines situées plus profondément dans les bras et les jambes. Une sensation locale de chaleur, une sensibilité à la palpation du mollet, un gonflement de la jambe ou du bras et parfois de la fièvre peuvent indiquer une phlébite profonde.

Outre le dosage sanguin de D-dimères (voir plus haut) le médecin vous envoie chez un angiologue pour réaliser un écho-doppler. Cet examen non douloureux permet d'évaluer le débit sanguin au niveau de la veine et de vérifier l'éventuelle présence d'un caillot.

Quel traitement pour une phlébite profonde ?

Si le diagnostic de phlébite profonde est confirmé, c'est un état sérieux qui exige souvent l'admission d'hôpital pour suivre un traitement anticoagulant à action rapide administré par voie intraveineuse.

Sans traitement, le caillot pourrait en effet "emboliser" c'est-à-dire se détacher et se propager dans les poumons et provoquer une embolie pulmonaire, une situation potentiellement grave. Cette maladie est en effet la 3e cause de mortalité vasculaire après l'infarctus et l'accident vasculaire cérébral. Le traitement anticoagulant va ensuite être poursuivi par voie orale pendant plusieurs mois.

Dans les cas rares où les anticoagulants sont interdits (lorsque le patient à fait un AVC par exemple), les médecins ont recours à la chirurgie (on parle de thrombectomie ou d'embolectomie) pour retirer le caillot. Mais c'est une opération réservée aux cas d'extrême urgence, en raison des risques opératoires élevés.