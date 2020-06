Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a instruit le ministre de l'Industrie et des Mines de parachever, dans les plus brefs délais, l'élaboration des cahiers de charges pour l'importation des véhicules neufs, tout en exigeant que l'importation de ces véhicules soit en provenance du pays d'origine.

Intervenant lors du conseil des ministres qu'il a présidé dimanche, le Président de la République a exigé que l'importation de ces véhicules "soit en provenance du pays d'origine, avec lequel l'Algérie partage des intérêts communs clairs", a indiqué un communiqué de la présidence de la République.

Le président a également exigé que l'importateur soit spécialisé en la matière et apporte toutes les garanties de protection de l'économie nationale des pratiques négatives du passé.

Lors de ce Conseil des ministres, le ministre de l'Industrie et des mines a présenté un exposé sur l’importation des intrants et des équipements industriels, relevant une hausse record de ces importations durant ces dernières années, sans un quelconque impact positif sur la croissance d u Produit national brut.

Selon l'exposé, les importations du pays en produits industrialisés, destinés à l’investissement et à la consommation ont atteint 12 milliards de dollars, avec une exonération permanentes et injustifiée de taxes douanières.

Le ministre du secteur propose à cet effet "l’impératif de réformes structurelles urgentes", dont l’annulation de l’exonération de certaines taxes pour corriger les dysfonctionnements, et réaliser, ainsi, une économie de 4 milliards de dollars de montants transférés, en plus de 250 milliards de dinars au titre des droits du Trésor public. Afin de réduire la facture d’importation des carburants, du fer et de l’acier, et des matières plastiques, le ministère s’attelle à examiner les moyens d’élaborer une base de données des matières brutes et produits semi-industrialisés sur le marché international, d’accélérer la relance de l’activité minière, et de dégager des espaces prêts pour l’exploitation et l’exploration, à travers notamment des projets conjoints avec financements étrangers, lit-on dans le communiqué. A l'issue de cet exposé, il a été décidé de se passer des bureaux d’études étrangers lorsque l’expérience locale peut répondre aux besoins, de renforcer la coordination avec les secteurs concernés par le dossier du fret maritime de et vers l’Algérie, et d’évacuer les opérateurs étrangers des ports secs algériens.

Ces mesures permettront de réduire la facture d’importation à hauteur de 6 milliards de dollars.

A l'issue de cet exposé, le président a souligné la nécessité d'accélérer la mise en œuvre du plan industriel proposé dans le cadre d'un développement national équilibré, afin que le citoyen puisse ressentir sur le terrain un véritable début de changement en adéquation avec ses ambitions et aspirations.

Il a en outre ordonné de prendre un certain nombre de mesures, dont le recours à des compétences qualifiées en matière de gestion, tout en évitant les intermédiaires dans l'importation des matières brutes.