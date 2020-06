Le Volet écologique du concours Rabah Aissat des dix villages les plus propres de Tizi-Ouzou a été renforcé cette année à l’occasion de la 8eme édition de cette épreuve organisée par l’Assemblée populaire de wilaya (APW), a-t-on appris dimanche des organisateurs.

Le président de la commission santé, hygiène et protection de l’environnement (SHPE), Hachimi Radjef, a indiqué à l’APS que pour cette nouvelle édition le règlement intérieure qui régit ce concours et le barème de notation "ont été réajustés de manière a donner encore plus d’importance au volet écologique et inciter les villageois à s’investir davantage dans la protection de l’environnement" .

La plus importante modification a consacré l’article six du règlement intérieur relatif à la subvention accordée sous forme d’une subvention grevée d’affectation aux lauréats du concours. Pour l’édition précédente il était exigé des villages lauréats de consacrer 25% au minimum du montant de la subvention (allant de 2 à 9 millions de DA) à des projets ayant une relation directe avec la protection de l’environnement.

"Pour cette nouvelle édition, et suite à la réunion de la CSHPE tenue le 11 juin dernier, nous avons décidé de porter ce taux de 25 à 40% afin de soutenir la finalité de ce concours qui est la préservation de l’environnement", a expliqué M. Radjef. Outre cette modification importante, d’autres changements répondant au même souci écologique sont aussi apportés à l’article 5 portant barème de notation. Dans le volet "voie publique", noté à compter de cette édition sur 19 points au lieu de 20, la commission a ajouté deux aspects qui sont "plantation d'arbres et réalisation d'espaces verts" pour encourager la préservation de la nature, noté sur 5 points et l'aspect "pavoisement" visant a encourager l’entretien des alentours des villages, noté sur 5points. L’aménagement et l’entretien de la voie publique seront notés respectivement sur 5 et 4 points, a-t-il indiqué.

Par ailleurs, l’université Mouloud Mammeri sera associée, à compter de cette édition, à cette compétition en faisant partie du comité d’évaluation avec deux départements, celui de langue et culture amazighes, pour noter l'aspect promotionnel de la langue, le patrimoine et la culture amazighs, et le département environnement pour notamment noter la gestion des déchets un des aspects implorant du concours noté sur 25 points, soit le un quart du barème, a souligné M. Radjef.

Les inscriptions pour la 8ème édition de ce concours qui récompense les 10 villages les plus propres de la wilaya par des subventions de 2 à 9 millions de DA et qui ont été retardées d’un mois suite au confinement en raison de la pandémie du Covid-19, ont été ouvertes officiellement ce dimanche, a rappelé le même responsable, qui a invité les comités de villages, associations ou représentants des candidats désirant s'inscrire, a déposer leurs demandes de participation au niveau de l’APW. Le super concours, lancé en 2019 et mettant en compétition les villages lauréats des précédentes éditions de ce concours pour en primer un seul, est maintenu, a-t-on ajouté.