"Libérés" pour certains, "ravis" pour d’autres, les témoignages des citoyens de Aïn Defla au sujet de la levée du confinement sanitaire imposé durant plus de trois mois en raison de la propagation de l’épidémie du nouveau coronavirus étaient assurément révélateurs de leur joie de retrouver, sans être limités par le temps, le monde extérieur.

Cette "délivrance" ne doit toutefois pas inciter à négliger le respect scrupuleux des mesures barrières mises en place pour enrayer l’épidémie dont une seconde vague n’est pas à écarter si les conditions de son déploiement seraient favorables, ont-ils averti à l’unisson. "Mitraillés" à longueur de journée par des informations se rapportant au redoutable virus et aux victimes qu’il a causées, "lassées" des écrans qui les ont accaparés durant ce laps de temps, ils étaient visiblement heureux de renouer avec leurs habitudes quotidiennes. "Certes, nous vaquions à nos occupations du temps de l’imposition du confinement sanitaire partiel, mais le fait de savoir qu’il y avait une limite (plage horaire) à respecter était similaire à une épée de Damoclè s suspendue sur nos têtes", avoue Lyès, un étudiant en master à l’université de Khémis Miliana.Pour lui, les longues heures passées sur la toile n'ont pu lui faire oublier l'ambiance des amis et des interminables parties de football auxquelles il prenait part. En ville, la grande ruée sur les magasins ne semble pas encore pour demain. Chez les boutiquiers, même si le lèche-vitrine était quasiment absent, il n’en demeure pas moins que l’animation était bien perceptible, aidée en cela par l’ambiance créée par les bambins. "Après des mois passés chez eux, il est tout à fait normal que certains soient dans l'expectative, mais comme il y a un début à tout, il est clair que les choses vont s’améliorer au fur et à mesure que les jours passent", confie Ali, un gérant de magasin d’habillement du centre-ville. Selon lui, certains clients ne sont pas encore habitués au "décor", référence aux flèches marquées au sol qu’il y a lieu de suivre dans les magasins et les centres commerciaux, rappelant que ces mesures ont été instaurées pour la sécurité de tout un chacun. "C’est (les flèches au sol, N.d.l.r), en vérité, une bonne manière de nous rappeler que le virus est toujours là, aux aguets, prêt à lancer son offensive si les conditions lui sont favorables", soutient Nassima, une enseignante du cycle s econdaire. "Que Dieu nous préserve, dans le cas d’une reprise importante du nombre de contaminations au Covid-19, un reconfinement n’est pas à écarter, d’où la nécessité de se conformer aux recommandations des médecins", soutient-elle, estimant que "la balle est désormais dans le camp des citoyens".

Commerçants : l’observation des règles de protection, condition sine qua non de la réussite du déconfinement

Tout en faisant part de sa grande joie de voir le confinement sanitaire instauré pour endiguer l’épidémie du Covid-19 levé, le secrétaire de l’antenne locale de l’Union nationale des commerçants et des artisans, Miloud Chebab, n’en a pas moins appelé à la conjugaison des efforts de tous pour un "rapide retour à la vie normale." "Je ne ferai preuve d’aucune originalité en disant que la bataille contre le nouveau coronavirus est loin d’être gagnée, d’où la nécessité de la conjugaison des efforts de tous pour une rapide reprise de la vie normale", insiste-t-il. Observant que des segments de l’activité commerciale tels, entre autres, l’habillement et les pièces détachés, ont été négativement impactés par le confinement sanitaire, il a émis le souhait de voir l’activité commerciale reprendre sa vitesse de croisière dans les plus brefs délais. Tout en rappelant que la levée du confi nement sanitaire était tributaire du respect absolu des règles de prévention, il a assuré avoir instruit les commerçants à l’observation scrupuleuse de ces mesures. "Il est inutile de dire que le non-respect des mesures de sécurité édictées par les pouvoirs publics nous ramènerait à la + case départ + et, c’est pour cette raison que j’ai tenu personnellement à rappeler à tous les commerçants (et autres) l’impératif de les respecter", affirme-t-il. Lui emboîtant le pas, Djillali, chauffeur de taxi à Aïn Defla, relève l’importance de respecter les mesures barrières instaurées pour lutter contre le Covid-19 afin de préserver la santé des clients et leur sécurité.

"Avec plus de vingt ans dans le métier de chauffeur de taxi, je peux dire, sans exagération aucune, que l’épidémie du Covid-19 a consolidé en moi la notion de service lequel ne peut être offert sans un préalable de conditions", avoue-t-il.