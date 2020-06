M. Attar Noureddine a précisé que ces taxieurs exercent dans le créneau du transport urbain. Ils sont répartis entre le groupement du grand Tlemcen (Tlemcen, Chetouane, Mansourah) avec un total de 2.100 taxis, Maghnia (850 taxis), Remchi (350 taxis), Nedroma (40 taxis), Ghazaouet (70 taxis), Sebdou (10 taxis) et enfin Ouled Mimoune avec six taxis. Les membres de cette corporation doivent se conformer à une série de mesures, a rappelé M. Attar afin de prévenir la propagation du Coronavirus comme le port des bavettes, le respect de la distanciation sociale, la désinfection des véhicules de manière régulière et la mise à disposition des clients du gel hydro-alcoolique .

Par ailleurs, 500 bus reprendront à partir de mardi leur activité à travers les communes de Tlemcen, Chetouane, Mansourah, Maghnia, Nedroma, Ghazaouet et Sebdou, a indiqué, en outre, le même responsable.