Des nuées de criquets pèlerins ont envahi dimanche l'Etat indien de Madhya Pradesh (centre), ce qui a incité le département de l'Agriculture à lancer une alerte pour localiser les trajets de déplacement des insectes et à effectuer la nuit une pulvérisation des pesticides.

La vague d'invasion acridienne s'abat en particulier sur les districts de Bhopal et de Raisen avec des essaims qui se propagent dans des zones d'environ 1,5 chacune, selon des médias locaux.

"Les autorités effectuent des pulvérisations d'insecticides pendant la nuit car les essaims volent généralement le jour et se reposent pendant la nuit.

Nous espérons contrôler en urgence la situation", a indiqué le directeur adjoint du département de l'Agriculture de Bhopal, Singh Sonaniya, faisant savoir qu’environ 35 districts ont été jusqu'à présent touchés par les criquets pèlerins.

Les Etats indiens de l’ouest et du centre font face depuis quelques semaines à la pire invasion de criquets pèlerins depuis des décennies.

Les criquets pèlerins qui sont entrés, depuis mai dernier, dans l’Etat du Rajasthan (ouest) en provenance du Pakistan voisin se so nt déplacés en un temps record vers le centre du pays en raison des vents favorables et de la hausse des températures, selon des responsables locaux.

Malgré les infestations à grande échelle, le gouvernement et les experts agricoles ne prévoient pas de dégâts majeurs des cultures car il s'agit pour l'instant de la saison de soudure, l'écart entre la récolte précédente et la prochaine saison de plantation.

Un criquet pèlerin mange chaque jour à peu près son propre poids en nourriture, soit environ deux grammes, selon l'observatoire des acrididés des Nations unies.

Un essaim d'un kilomètre carré comprend plus de 40 millions de criquets, qui consomment en une journée autant de nourriture que 35.000 personnes.