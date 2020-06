L'OMS a placé la campagne 2020 de la Journée mondiale du donneur de sang sous le thème "Du sang sécurisé pour sauver des vies", avec le slogan "Donner son sang pour améliorer la santé dans le monde".

L’idée est de mettre l’accent sur la contribution qu’un donneur individuel peut apporter pour améliorer la santé des autres membres de la communauté, explique l'agence dans un communiqué publié sur son site officiel. "Les dons de sang sont nécessaires partout dans le monde pour que les individus et les communautés aient accès à du sang et à des produits sanguins sécurisés et de qualité tant dans des situations normales que dans des situations d’urgence", souligne-ton.

Dans le cadre de cette campagne, l'OMS appelle "un plus grand nombre de personnes dans le monde entier à sauver des vi es en se portant volontaires pour donner leur sang régulièrement".

La journée et le thème sont également un appel à l’action destiné à tous les gouvernements, à toutes les autorités sanitaires nationales et à tous les services nationaux de transfusion pour consacrer les ressources suffisantes et mettre en place des systèmes et des infrastructures permettant notamment de dispenser des soins de qualité aux donneurs, promouvoir et appliquer l’usage clinique approprié du sang, et mettre en place des systèmes de contrôle et de surveillance pour l’ensemble de la chaîne des transfusions sanguines.

La campagne de cette année a pour objectifs entre autres : de mobiliser l’appui aux niveaux national, régional et mondial auprès des gouvernements et des partenaires du développement pour investir dans les programmes nationaux de transfusion, les renforcer et les inscrire dans la durée.

D'après l'OMS, la plupart des pays à revenu faible ou intermédiaire peinent à proposer du sang sécurisé car les dons sont peu nombreux et les équipements pour tester le sang sont rares.

A l’échelle mondiale, 42 % du sang est collecté dans les pays à revenu élevé, qui ne comptent que 16 % de la population mondiale.

La Journée mondiale du donneur de sang est célébrée chaque année le 14 juin.

En plus de remercier les donne urs, cette journée a pour objectif de sensibiliser le public au besoin mondial de sang sécurisé et au rôle que chacun peut jouer.