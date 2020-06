La levée totale du confinement dans la wilaya de Skikda, décidée dans le cadre des mesures prises par le Premier ministère, a suscité dimanche l’appréhension des uns et la satisfaction des autres.

Nonobstant, la vie a repris son cours normal au chef lieu de wilaya et à travers toutes communes, où un mouvement "soutenu" a été constaté après l’ouverture des magasins de vêtements et des chaussures dans le cadre de la deuxième phase de la reprise de l’activité économique dans le pays, au titre d’un plan d’action arrêté par le Premier ministère.

Au centre ville, Kamel, un citoyen rencontré par l’APS, a valorisé cette décision estimant que "le déconfinement décidé au profit de la wilaya de Skikda nous permet de souffler et de sortir de la monotonie qui persiste depuis 3 mois".

Alors que Ilyès, un autre citoyen avertit et insiste sur l’importance du "strict respect des mesures de prévention", car ajoute-il "le virus est toujours parmi nous et aucun vaccin anti-Covid-19 n’a été à ce jour trouvé". Au centre ville de Skikda, beaucoup de commerçants ainsi que leurs clients affichent un haut sens de responsabili té en respectant les mesures de prévention recommandées comme le port de bavettes et la distanciation physique avec pas plus de 3 clients dans le magasin.

Dans certains marchés populaires comme "Souika", "la cité Lassya" et "Salah Bou El Karoua" ainsi qu’au marché couvert du centre ville de Skikda, une certaine "négligence" est observée, où des clients en nombre important investissent les lieux sans tenir compte des mesures de prévention.

S’agissant de la levée de la mesure de mise en congé exceptionnel rémunéré des 50% des effectifs du secteur économique, plusieurs employés qui étaient concernés par cette disposition dans le cadre du confinement sanitaire partiel ont rejoint dimanche leurs postes de travail.

A titre d’exemple, 600 employés sur les 800 que compte l’entreprise portuaire de Skikda ayant bénéficié de cette disposition sont retournés à leur travail, alors que les femmes enceintes, ou celles qui ont des enfants en bas âge ainsi que les personnes souffrant de maladies chroniques n’ont pas encore repris le travail, a déclaré à l’APS, le directeur général de l’entreprise, Imad Eddine Tanfour.

Selon le même responsable, l’entreprise assurait le transport pour ses employés en poste depuis le début du confinement sanitaire partiel et continuera à l’assurer pour les employés qui viennent de reprendre le travail en attendant la reprise des activités du secteur du transport urbain.