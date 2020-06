Le jeune Belkacem, mort par noyade après avoir sauvé deux personnes d’une mort certaine, a été enterré dimanche après midi au cimetière de Khemisti (Tipasa) dans une atmosphère emprunte de solidarité et de tristesse.

L’acte héroïque du défunt, mort par noyade vendredi dernier au niveau de la plage rocheuse interdite à la baignade de Saidia, a suscité un énorme élan de solidarité nationale, ceci d’autant plus que ce jeune "héros" était handicapé de la main droite.

Une atmosphère triste régnait durant les funérailles qui se sont déroulées en présence des autorités locales civiles, militaires et sécuritaires, au moment où des groupes de jeunes bénévoles s’attelaient à la distribution de bavettes de protection contre la pandémie du Covid-19, tout en recommandant aux personnes présentes de respecter la distanciation sociale, sous les cris de "Allah Akbar" (Allah est grand) qui ont accompagné le défunt, "Chahid de l’humanité", comme qualifié par certains, jusqu'à sa dernière demeure.

Un grand nombre de citoyens a assisté aux funérailles de ce travailleur journalier, i ssu d’une famille modeste et ayant passé sa vie entre le port de pêche de Bouharoune et ses plages rocheuses.

"Il était loin d’imaginer ce que le destin lui réservait durant cette matinée de vendredi", a déclaré triste un de ses amis à l’APS, racontant que le défunt était en compagnie d’amis, dans une forêt donnant vue sur la plage rocheuse de Saidia, lorsqu’ils entendirent des cris au secours en provenance de la mer. Sans réfléchir, Belkacem a couru en direction de la plage, a t-il poursuivi. Le sauvetage de la première personne a duré une vingtaine de minutes. "Il est ensuite retourné en mer pour sauver la 2eme personne.

Il était énormément fatigué car il nageait avec une seule main, la 2eme étant paralysée, mais il n’a pas abandonné luttant de toutes ses forces contre les courants marins pour sauver le 3ème noyé.

Mais le destin en a décidé autrement.

Ils se noyèrent tous les deux", a raconté l’ami témoin de ce drame, encore sous le choc.

D’intenses opérations de recherches ont été engagées ce jour là, par les plongeurs de la protection civile, mais également les forces maritimes et des marins de la région, dont les efforts ont été couronnés par le repêchage, le même jour, de la dépouille du 3eme noyé que Belkacem avait tenté de sauver.

A noter que les agents de la protection civile de Ti pasa ont repêché, très tôt dans la matinée de dimanche, la dépouille du jeune "héros", mort noyé après avoir sauvé deux personnes d'une mort certaine par noyade, portant ainsi à deux le nombre de victimes par noyade à Bouharoune, a-t-on appris auprès du chargé de la communication auprès des services de ce corps constitué.

"L’équipe des plongeurs a retrouvé le corps du jeune héros tôt le matin aux environs de 06H00 au niveau de la plage rocheuse interdite à la baignade de Saidia, à Bouharoune, après 48 heures de recherches intenses", a indiqué le lieutenant Mohamed Michalich dans une communication avec l’APS, signalant le transport de la dépouille à la morgue de l’hôpital de Koléa. Le défunt s’était noyé vendredi, après avoir sauvé deux jeunes gens, avant de retourner en mer pour sauver une 3ème personne, qui se trouvait avec eux.

Il a été malheureusement emporté par la force des courants marins, avec la personne qu’il tentait de sauver, morte également par noyade, a ajouté le même responsable.

Le corps du troisième baigneur que Belkacem n’a pas pu sauver a été repêché, le jour de l’accident par les agents de la protection civile, suite à d’intenses recherches engagées par les forces maritimes à bord de zodiacs, des plongeurs professionnels et des bénévoles, est-il précisé de même source.

Cet acte héroïque réalisé par le défunt Belkacem, un jeune handicapé d’une main originaire de la ville côtière de Bouharoune, a suscité un énorme élan de solidarité.

Plusieurs marins de la région s’étaient portés volontaires pour contribuer aux recherches, avec leurs propres embarcations, au moment où son domicile familial n’a pas désempli depuis l’accident, de citoyens de tous bords, venus manifester leur soutien à sa famille.

Selon la même source, "la protection civile de Tipasa est intervenue immédiatement après avoir reçu l’appel au secours, avec la constitution d’une cellule de crise pour coordonner les recherches".

Le wali de Tipasa Hadj Moussa Omar, s’était déplacé hier samedi, à la plage de Saidia, où il s’était enquis personnellement de l’avancée des recherches.

Il avait affirmé, sur place, "la mobilisation de l’Etat, avec tous ses services, pour retrouver le corps du héros Belkacem", tout en exprimant son "soutien" et sa "solidarité" avec sa famille.