Au moins 38 personnes ont été tuées samedi lors de l'attaque d'un village isolé du Nord-Est du Nigeria, ont rapporté dimanche des médias, citant des sources locales.

Ce village, Goni Usmanti, est situé à une soixantaine de km de la localité garnison de Monguno, également attaquée un peu plus tard samedi et où 15 personnes ont été tuées, selon un nouveau bilan communiqué dimanche par des sources locales.

A Goni Usmanti samedi, des terroristes à bord de pick-ups ont brièvement affronté des membres d'une milice locale d'autodéfense soutenue par le gouvernement, avant d'abattre les habitants fuyant le village.

"Les insurgés ont tué 38 personnes, dont six miliciens, qui avaient engagé le combat avant d'être défaits", a déclaré le chef de la milice locale Babakura Kolo cité par l'AFP.

"Nous ne savons pas combien de personnes il y avait dans le camion", a-t-il expliqué.

L'armée nigériane a affirmé dimanche avoir tué 20 terroristes en "repoussant victorieusement" l'attaque sur Mongumo, sans faire état de pertes dans ses rangs ou évoquer l'attaque de Goni Usmanti.