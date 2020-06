Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a fermement condamné dimanche l'attaque perpétrée samedi contre un convoi de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) circulant entre Tessalit et Gao, au cours de laquelle deux Casques bleus égyptiens ont perdu la vie.

Dans un communiqué, M. Guterres a exprimé ses sincères condoléances aux familles endeuillées ainsi qu'au gouvernement et au peuple égyptiens.

"Le Secrétaire général rappelle que les attaques visant des Casques bleus peuvent constituer des crimes de guerre en vertu du droit international.

Il appelle les autorités maliennes à ne ménager aucun effort pour identifier et traduire en justice les auteurs de ce crime odieux", peut-on lire dans le communiqué. "Le Secrétaire général réaffirme que de tels actes lâches ne dissuaderont pas les Nations Unies de leur volonté de continuer à soutenir le peuple et le gouvernement du Mali dans leur quête de paix et de stabilité", poursuit le communiqué.

Selon un communiqué de presse de la MINUSMA, des individus armés no n identifiés ont attaqué le convoi de la mission de l'ONU samedi vers 19H00 heure locale.