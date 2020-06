Un expert a exprimé dimanche sa préoccupation face à la tendance à la hausse rapide des nouveaux cas d'infection au coronavirus dans les pays d'Afrique.

Entre le 2 et 10 juin, les pays africains ont signalé 43.812 nouveaux cas de COVID-19, soit une augmentation de 29 % des nouveaux cas signalés par rapport à la semaine précédente, selon les chiffres des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique). Costantinos Bt. Costantinos, qui a été conseiller socio-économique auprès de l'Union africaine (UA) et de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA), cité par l'agence Chine nouvelle, a déclaré que les nouveaux cas positifs au coronavirus, en augmentation rapide, étaient "extrêmement préoccupants". "Récemment, l'Afrique signalait une fraction réduite des infections dans le monde, mais les pays africains ont été touchés de manière disproportionnée en raison de la chute des prix du pétrole et des matières premières et de la faiblesse des devises, qui augmentent les coûts du service de la dette extérieure", a déclaré l'expert.

M. Costantinos a par ailleurs souligné que, comme les nouveaux cas ont fait un bond dans les pays africains ces dernières semaines, la pandémie "fait actuellement des ravages tant sur le plan de la santé que sur celui de la situation socio-économique des populations africaines".

Selon les chiffres du CDC Afrique, cinq pays africains représentent environ 72 % des nouveaux cas signalés la semaine dernière.

Ces cinq pays sont l'Afrique du Sud, qui représente 38 % du total des nouveaux cas signalés, l'Egypte, 21 %, le Nigeria, 5 %, le Cameroun, 4 % et le Ghana, 4 %. Sept pays africains ont signalé des taux de mortalité comparables ou supérieurs à la moyenne mondiale de 5,8 % pour le COVID-19, a indiqué le CDC Afrique.

Alors que l'Afrique connaît un pic en termes de nouveaux cas de COVID-19, les experts appellent à la solidarité internationale et au soutien de la lutte de l'Afrique contre le virus infectieux.

"Ce n'est que grâce à des partenariats mondiaux, à une collaboration et à un soutien mutuel que nous pourrons combattre ce virus", a déclaré Antonio Pedro, directeur du bureau sous-régional de la CEA pour l'Afrique centrale, dans une récente interview accordée à l'agence Chine nouvelle.

"La solidarité mondiale contre le COVID-19 est importante car si nous ne nous attaquons pas à la pan démie en Afrique, elle affectera la planète entière", a affirmé M. Pedro.