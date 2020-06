Une vaste opération de maintenance et de réparation navales au profit des pêcheurs algériens à des tarifs concurrentiels a été récemment lancée afin de booster l'activité de la pêche en Algérie, a indiqué samedi le DG de l'entreprise publique mixte de construction et de réparation navale Ecorep-Piriou, Hamid Benderradji "Après discussion avec les responsables de la Chambre nationale de la pêche tout en tenant compte du programme du ministère de tutelle pour le développement du secteur, Ecorep-Piriou a mis tous les moyens matériels et humains pour relancer les opérations de maintenance et de réparation navales et ce depuis le début du mois de mai", a précisé à l'APS M.Benderradji.

"Les pêcheurs algériens bénéficient de nombreuses facilitations dans le cadre de ces opérations à l'instar du payement par tranches lié aux grandes réparations au niveau de leurs navires", a souligné le responsable, ajoutant que ces pêcheurs peuvent même avoir recours à leurs propres marins-pêcheurs pour effectuer de petits travaux au niveau des chantiers de l'entreprise situés à Bou haroun (Tipaza).

"L'entreprise Ecorep-Piriou assure aux pêcheurs des prix concurrentiels qui sont à leur portée, leur évitant ainsi de se déplacer vers d'autres wilayas du pays pour effectuer ces travaux de maintenance et de réparation", a-t-il tenu à ajouter.

Il a relevé que la période de repos biologique débutant le 1er juin et allant jusqu'au 31 août constitue la période "propice" pour la maintenance et la réparation des navires, ajoutant que son entreprise s'est adaptée à cette période pour offrir le maximum de services aux pêcheurs.

Dans le même cadre, M.Benderradji a relevé que l'entreprise Ecorep-Piriou effectue, également les opérations de maintenance et de réparation sur les bateaux de plaisance, invitant les propriétaires de ces bateaux à se rapprocher de l'entreprise pour bénéficier de ces opérations à des tarifs concurrentiels.

Pour réaliser ces opérations au profit des pêcheurs, l'entreprise a déposé une demande de crédit au niveau de la BNA conformément aux règles et les procédures en cours mais qui n'a pas eu de réponse à ce jour, a déploré le responsable.