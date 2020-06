Le gardien international algérien Azzedine Doukha prolongera son bail avec le club saoudien d'Al-Raed, a-t-il annoncé samedi soir.

"J’ai un rendez-vous dans quelques jours avec le président du club, Fahad Al-Mutawa, pour prolonger mon contrat avec Al-Raed, où je me sens très bien avec de bonnes conditions et des performances qui me réconfortent", a indiqué Doukha lors d’une intervention via Skype, dans l’émission "La 3e mi-temps" de la télévision algérienne. Le portier international s’est réjoui également du retour prochain aux entraînements avec ses coéquipiers, après un confinement de plus de trois mois. "Tout se passe bien au club, on va reprendre les entraînements très bientôt après un confinement de plus de trois mois.

La reprise du championnat est annoncée pour le 4 août et on espère y être prêt pour terminer les quelques journées qui nous restent", a souligné Doukha, âgé de 33 ans.

Avant l’arrêt du championnat saoudien à la 22e journée, Al-Raed partageait avec Al-Taâwoun la 6e position avec 32 points. Le leader reste Al-Hilal avec 51 unités, loin devant Al-Nasr (45 pts).