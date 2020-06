Le défenseur international algérien de l'OGC Nice (Ligue 1 française de football) Youcef Atal serait dans le radar de deux nouveaux clubs lors de ce mercato d’été : le Napoli (Serie A italienne) et Watford (Premier League anglaise), rapporte dimanche le site spécialisé Foot Mercato.

Les responsables des deux formations auraient discuté avec l’entourage du latéral droit niçois, également dans le viseur du Paris SG, de Tottenham ou encore de l’Inter Milan.

La direction de l’OGC Nice n'a, quant à elle, pas l'intention de laisser partir le joueur de 24 ans, formé au Paradou AC et dont le contrat avec le club azuréen arrivera à terme en 2023. "On ne fera pas de grande lessive durant l'été. On compte conserver Youcef Atal avec nous et on va le conserver", affirmait récemment le président du club, Jean-Pierre Rivière, dans une interview publiée dans le quotidien régional Nice Matin.

Le champion d’Afrique algérien, auteur d’un but en 14 matchs, toutes compétitions confondues cette saison, avait été victime d’une grave blessure au genou début décembre.

Il serait cependant prêt à reprendre les entraînements avec l'équipe lundi après une bonne période de rééducation.

Les championnats de football en France sont définitivement suspendus en raison de la pandémie du nouveau coronavirus.

Après l'Italie, la Grande-Bretagne et l'Espagne, la France est le quatrième pays européen le plus touché par le virus.

Grâce à sa 5e place occupée avant la suspension du championnat, l'OGC Nice prendra part à la prochaine édition de l’Europa League, en compagnie de Lille et du Stade de Reims.