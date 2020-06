"Je ne peux pas juger le coach de l'Algérie mais je peux tout juste dire qu'il a apporté sa touche et c'est l’entraîneur qu'il faut pour l’Algérie", a expliqué Adel Amroche invité d'une plateforme de journalistes.

" Belmadi a su amener cette équipe au sommet.

Avec le temps, il pourra encore améliorer cette équipe et jouer les grands rôles au niveau mondial", a indiqué le technicien algérien.

Adel Amrouche qui a fait l’actualité en fin avril après avoir gagné son procès contre la Fédération kenyane de football qu’il avait traînée devant le Tribunal arbitral du sport (TAS), ne rêve cependant pas de diriger les Verts.

"Quand j'étais jeune oui, plus maintenant non", a-t-il disant se sentir davantage à l'aise dans les autres régions d’Afrique où la culture et la religion ont moins de poids dans la société.

Formé en Belgique, Adel Amrouche ayant passé sur les bancs du MC Alger et l'USM Alger, a une plus grande renommée dans la partie Est de l’Afrique où il a eu à diriger entre autres la sélection du Burundi lors des éliminatoires de la CAN 2017. A la tête de la sélection du Botswana, il avait perdu son face-à-face contre son pays l'Algérie (0-1) en match comptant pour la deuxième journée des qualifications de la CAN 2021, disputé le 18 novembre 2019 à Gaborone. Le technicien algérien invite par ailleurs la Confédération africaine de football (CAF) à insister sur la formation des techniciens locaux, lesquels ne devraient pas brider le football africains. "On ne laisse pas les joueurs s'exprimer", a regretté Amrouche.