Le réseau d’électrification des exploitations agricoles, localisées dans le périmètre d’Ain Zekkar, commune d’Ain-El-Beida, périphérie d’Ouargla, a été mis en service samedi par les autorités locales.

L’opération d’électrification s’inscrit au titre des efforts visant le développement de l’agriculture dans la région, l’extension des superficies agricoles et la propulsion de l’agronomie saharienne, a souligné le wali d’Ouargla, Aboubakr Seddik Boucetta, lors de l’inauguration de l’opération en présence du directeur régional de l’entreprise de distribution de l’électricité et du gaz, Sonelgaz.

Lancée en novembre 2019 pour un montant d’investissement de plus de 21 millions DA, cette opération d’électrification a donné lieu à la réalisation d’un réseau long de 4,5 km, a expliqué le directeur des services agricoles (DSA), Salim Benzaoui.

Créé en 2012 sur une surface globale de 7.500 ha, exploités par 102 agriculteurs, ce périmètre n’a enregistré depuis, que l’exploitation de 500 ha en raison des contraintes liées notamment à l’absence d’électricité et des pistes d’accè s agricole, a expliqué M. Benzaoui .

Equipées actuellement de onze (11) pivots d’irrigation, les exploitations sont dédiées à plusieurs segments culturaux, dont ceux stratégiques (céréaliculture), la phœniciculture, la serriculture et les maraichages. La wilaya d’Ouargla dispose de 114 périmètres agricoles, d’une surface globale de 15.000 ha, exploités par plus de 700 agriculteurs, à la faveur des opérations d’accompagnement assurées à échelle de 70% par l’Etat.

Elles consistent en l’électrification agricole, l’ouverture des pistes d’accès, l’électrification des forages agricoles, en sus du soutien des agriculteurs pur l’acquisition des équipements d’irrigation sous-pivots, a-t-on fait savoir.