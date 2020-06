La campagne moisson-battage de la saison agricole 2019/2020 a été lancée samedi à Annaba avec une production prévisionnelle excédant les 500.000 quintaux, selon le directeur des services agricoles, Seghir Boukhatem.

Lancée à la ferme pilote Djamil Boubakr de la localité El Harouchi dans la commune Ain Berda en présence du wali Djameleddine Berimi, la campagne mobilise plus de 39 moissonneuses-batteuses en plus des moyens de transport et l’adoption de mesures de prévention des feux de champs, a-t-on indiqué à l’occasion.

Cette production prévisionnelle confirme la tendance évolutive de la production céréalière en dépit de la régression légère de la surface exploitée qui a atteint un peu plus de 16.000 hectares, a relevé le directeur des services agricoles qui a rappelé que la récolte de la saison précédente avait atteint 480.000 quintaux.

L’accompagnement technique, le soutien public au travers du crédit R’fig et le recours à une mécanisation plus accrue ont permis aux céréaliculteurs de mieux maîtriser l’itinéraire technique et d’améliorer leur production, a-t-on indiqué

. La wilaya d’Annaba où la céréaliculture est concentrée dans les communes de Berrahal, El Hadjar, Ain Berda et d’El Eulma dispose en outre de capacités de stockage de plus de 800.000 quintaux, est-il noté.