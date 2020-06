Le Dr Smail Mesbah, éminent infectiologue désigné samedi par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, vice-président de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, capitalise une large connaissance dans son domaine et une expérience à l'international mise au service de la santé publique. Natif de Sétif en 1951, il est président de la Société Algérienne d'Infectiologie (janvier 2018).

Il a été président successivement du Comité opérationnel de lutte contre la grippe AH1N1 (2009), du Comité national multisectoriel de prévention et de contrôle de l'infection VIH (2013-2017), du Comité national multisectoriel contre les maladies non transmissibles (2013-2017), et du Comité National Multisectoriel pour la prévention et la lutte contre les menaces sanitaires à potentiel épidémique et les urgences sanitaires de portée internationale (2015-2017).

Engagé dans les grands chantiers de santé publique en Algérie, Pr Mesbah a eu aussi l'insigne honneur de présider la Commission de mise en œuvre du Plan national sur le cancer (2015-2017), le Comité national pour la réduction accélérée de la mortalité maternelle (2015-2017) et la Commission nationale de nomenclature des médicaments (1994 -1997 / 2016-2017).

Depuis mars dernier, il est membre du Comite scientifique de suivi de la pandémie du Coronavirus Covid-19, présidé par Dr Djamel Fourar. Au plan international, Smail Mesbah, professeur de maladies infectieuses depuis 2009, a été Membre du Conseil exécutif de l'OMS (2016-2017), Membre du Panel Mondial Stratégique sur l’avenir du modèle opérationnel du Programme Commun ONUSIDA (2017-2018), Membre du Panel d’expert de l’ONUSIDA sur la définition des objectifs de l’ONUSIDA à l’horizon 2025 2019-2020 et Membre du Comité Directeur International d’ICASA 2019.