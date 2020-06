Le professeur Kamel Senhadji, installé samedi par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune à la tête de l’Agence nationale de sécurité sanitaire, a une riche carrière scientifique jalonnée de réalisations capitales dans le domaine de la médecine et au service de l’humanité à l’échelle nationale et internationale.

Né en 1954 à Alger, le professeur Kamel Senhadji est détenteur d'un doctorat de la faculté de Médecine et de Pharmacie de Lyon, ainsi qu'un doctorat d'état des sciences de l'université de Lyon 1 Directeur de recherche en immunologie au CHU de Lyon (France), il a également obtenu le brevet d’invention pour le traitement génétique du sida aux Etats Unis et exercé au Laboratoire du Professeur Jean-Louis Touraine à la faculté de médecine de l’université de Lyon 1, puis aux laboratoires de l’Hôpital Edouard Herriot.

Il est conférencier aux universités internationales de Paris et de Genève (Suisse) et de New York aux Etats Unis.

Il est derrière la création d’un Centre de recherches scientifiques biotechnologiques à Alger en 1995.

Il est l’auteur de plusieurs ouvrages de médecine, dont l’ouvrage "Sida : armes et bagages" paru en 1996 et plus de 100 recherches scientifiques publiées dans les plus grandes revues scientifiques internationales.

Il a été membre de l’Assemblée populaire nationale (APN) pour le mandat parlementaire (2002-2007), et adjoint maire de Lyon chargé des établissements hospitaliers. Parmi les distinctions qu’il a obtenues pour ses réalisations importantes dans le domaine de la médecine et au service de l’humanité, le titre de Chevalier de l’Ordre national du Mérite du ministère de la santé d’Algérie, 1999, Chevalier dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur, en France en 2006.