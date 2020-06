Les autorités thaïlandaises ont décidé samedi de lever le couvre-feu nocturne dans la phase 4 de son opération déconfinement tout en maintenant la fermeture de ses frontières et l’interdiction des vols internationaux.

Taweesilp Visanuyothin, porte-parole du Centre pour l'administration de la situation du Covid-19 (CCSA), a déclaré que le couvre-feu sera levé le 15 juin pour permettre aux populations locales de voyager, car il n'y a eu aucun cas d'infection locale par le coronavirus depuis un certain temps déjà.

La plupart des cas détectés ces dernières semaines sont des cas importés parmi les thaïlandais rapatriés de différents pays. Cependant, le décret d'urgence reste en vigueur et le gouvernement maintiendra des contrôles sur toutes les entrées - par terre, par eau et par air - parce que tous les nouveaux cas de Covid-19 sont parmi des personnes qui reviennent d'autres pays, a-t-il dit.

Le CCSA a également convenu d'autres aspects de la quatrième étape de l'assouplissement des restrictions sur les entreprises et autres activités, en vigueur à partir de lundi, a déclaré Taweesilp.

Les écoles internationales, les écoles de formation continue et les écoles informelles, ainsi que les petites écoles formelles ne comptant pas plus de 120 élèves chacune, rouvriront leurs portes. Cette mesure intervient dans le cadre de la quatrième phase de déconfinement et après que le pays n’a plus enregistré de contaminations locales depuis plusieurs semaines.

Presque toutes les entreprises seraient autorisées à reprendre, à l'exception des pubs, des bars, des karaokés et des salons de bain-sauna-massage.

Lors d’une réunion consacrée à ce sujet, le premier ministre Prayut Chan-O-Cha s’est félicité de la bonne coopération des gens concernant les mesures de restriction durant les différentes étapes d'assouplissement, ce qui a permis le lancement de cette quatrième phase de déconfinement qui permettra la reprise d’une économie sinistrée.