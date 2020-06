Le bilan de l'explosion d'un camion-citerne survenue samedi dans l'est de la Chine s'est élevé à 18 morts, ont déclaré dimanche les autorités locales.

L'accident s'est produit samedi vers 16h46, lorsqu'un camion-citerne chargé de gaz liquéfié a explosé près du village de Liangshan, à Wenling, ville de la province du Zhejiang, sur une section de l'autoroute Shenyang-Haikou, ont déclaré les autorités.

Une seconde explosion s'est produite lorsque le véhicule est tombé dans un atelier près de l'autoroute.

Les déflagrations ont provoqué l'effondrement de plusieurs habitations et ateliers.

La télévision d'Etat CCTV avait fait état dans un premier temps d'un bilan de dix morts et de 117 blessés, mais ce bilan avait été revu à la hausse par l'agence de presse officielle Chine Nouvelle qui évoque au moins 14 morts et 168 blessés. Les ministères de la Sécurité publique et de la Gestion des urgences ont envoyé des groupes de travail au Zhejiang.

Selon le bilan établi à 4h10, un total de 166 personnes blessées ont été hospitalisées, a indiqué le département de l'information de la ville de Wenling.

De nombreuses routes ont été fermées, selon la police. Les accidents de la route sont fréquents en Chine. Selon les derniers chiffres disponibles communiqués par les autorités, 58.000 personnes ont perdu la vie dans des accidents de la circulation en 2015.

Les violations du code de la route sont responsables de près de 90% des accidents mortels ou ayant fait des blessés.

En 2019, au moins 36 personnes ont été tuées et 36 blessées dans l'est de la Chine lorsqu'un autocar bondé avec un pneu crevé est entré en collision avec un camion.