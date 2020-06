Le Vietnam a enregistré 10.000 nouveaux consommateurs de drogues l'année dernière avec une augmentation du nombre de toxicomanes jeunes qui se concentrent dans la région du sud, a révélé un rapport du ministère vietnamien du Travail, des Invalides et des Affaires sociales.

Le rapport a pointé le nombre croissant de jeunes consommant de la drogue, ajoutant que de nombreux centres de réadaptation dans le pays sont surpeuplés. Le Vietnam compte 111 centres agréés comptant environ 35.000 personnes à fin avril dernier, a précisé le ministère.

En novembre dernier, le pays comptait 235.314 toxicomanes, soit 10.215 de plus qu'un an plus tôt.

"Le nombre et la gravité des délits tels que les vols, les troubles à l'ordre public et les meurtres commis par des consommateurs de drogues ont également augmenté", précise le rapport. Selon le ministère vietnamien de la Sécurité publique, la quantité de drogue saisie l'année dernière a été la plus élevée jamais enregistrée, avec près de neuf tonnes. Le Vietnam est une plaque tournante du trafic de drogue en provenance du Triangle d'or, une intersection du Laos, de la T haïlande et du Myanmar, la deuxième plus grande zone de production de drogue au monde après le Croissant d'or en Asie du Sud.