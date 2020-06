D’après le directeur de la protection civile, le commandant Morad Mechri, les corps de trois hommes et un bébé ont été retrouvés à la plage Allawza dans la région de Jebiniana relevant du gouvernorat de Sfax. Un précédent bilan faisait état de 55 morts.

Les recherches menées par l'armée, les garde-côtes et la Protection civile se poursuivent au large de cette ville, a précisé la même source.

Ces migrants, dont la plupart sont originaires d'Afrique subsaharienne, se trouvaient à bord d'une embarcation clandestine partie de Sfax en direction de l'Italie. Le capitaine de l'embarcation, un Tunisien de 48 ans, originaire Sfax, fait partie des victimes, selon une source judiciaire tunisienne.

Une enquête a été ouverte pour identifier les organisateurs de cette traversée clandestine.

D’après le Haut Commissariat aux Réfugiés de l'ONU (HCR), les départs clandestins des c ôtes tunisiennes ont augmenté de 156%, entre janvier et fin avril, comparé à la même période de l'an dernier.