Plus de 630.000 appels téléphoniques ont été reçus par les services de police via les numéros verts (1548, 17 de secours et 104) durant la période allant du 01 mars au 31 mai, sollicitant l’intervention de ces services pour aide et orientation, a indiqué, samedi, un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

"Le commissaire divisionnaire de police, Amar Laaroum, chef de la cellule de communication et de la presse à la DGSN a affirmé que 632.305 appels téléphoniques émanant de citoyens ont été reçus via les numéros verts (1548, de secours 17 et 104), du 01 mars au 31 mai 2020, par les services de la police, à travers l’ensemble du territoire national, ce qui a permis à ces éléments d’intervenir pour venir en aide aux citoyens ou les orienter", ajoute le communiqué. "Ces appels reçus par le centre de commandement et des opérations de la Sûreté nationale, à travers 48 wilayas concernent les appels au secours et les demandes de renseignement et d’orientation pour un total de 242.873 communications, le signalement d’accidents de la circulation (26833), de v ol (22150) et de feux de forêts (1662), en sus de 62 582 appels pour demande d’aide et de secours, précise la même source.

"187.611 autres appels ont été effectués par des citoyens pour divers motifs, dont le signalement de cas de non-respect du confinement sanitaire ou des mesures préventives contre la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus, ce qui dénote l’appui des citoyens aux efforts de la police dans la lutte contre la pandémie", ajoute le document.