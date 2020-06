Le tramway de Sétif a participé samedi à une campagne de sensibilisation et de vulgarisation sur l’importance du port du masque de protection considéré comme mesure indispensable dans la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus.

Mettant en vue une bavette de protection, le tramway de Sétif a effectué samedi des essais techniques dans le cadre des opérations de routines programmées par la Société d’exploitation des tramways (SETRAM) pour préserver et entretenir l‘infrastructure de base de ce moyen de transport, a-t-on constaté.

Cette initiative mettant en avant l’importance du port de la bavette de protection pour endiguer la propagation du Covid-19 a été appréciée par les citoyens rencontrés par l’APS.

"L'opération s’inscrit dans le cadre du programme de sensibilisation et d’accompagnement des efforts nationaux de lutte contre la propagation du Covid-19 initié par la SETRAM de Sétif, considérée comme une entreprise citoyenne", ont indiqué les responsables de la société.

Le but principal de l’opération est de sensibiliser les citoyens, to ute catégorie confondue, sur l’importance du respect des mesures préventives mises en place pour prévenir la propagation du coronavirus et ce, à travers le port du masque de protection notamment.

Cette action de sensibilisation vient s’ajouter à une série de mesures mises à exécution par la SETRAM comme la pose d'autocollants d’information et de sensibilisation à ce sujet, sur les vitres des rames et dans les stations et les guichets de vente des tickets, a-t-on indiqué de même source.

Les responsables de la SETRAM ont procédé à l'installation de bandes de marquage au sol à l’intérieur des rames, dans les stations et les points de vente, incitant les usagers à respecter la distanciation physique conformément aux conditions de la distanciation sociale, a-t-on rappelé, précisant que les places assises et debout à l’intérieur des rames ont été aménagées de manière à assurer le principe de distanciation entre les personnes.

La SETRAM de Sétif avait participé dès l’apparition de la épidémie à une opération de sensibilisation sur l’importance du respect des mesures préventives et avait également procédé à une action de solidarité ciblant 80 familles démunies, a-t-on rappelé.

Toutes ces actions s’inscrivent dans le cadre du renforcement de la culture de solidarité et de l’unité humaine, notammen t en cette conjoncture exceptionnelle marquée par l’apparition du Covid-19, a-t-on indiqué.

Le tramway de Sétif avait été mis en exploitation en mai 2018 permettant le renforcement du réseau du transport urbain et l’organisation du trafic à travers la réduction des goulots d’étranglement pour un meilleur cadre de vie.