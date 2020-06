Les agents de la protection civile de Tipasa ont poursuivi samedi leurs recherches pour la 2ème journée consécutive en vue de retrouver la dépouille du jeune Belkacem qui avait réussi à sauver deux personnes de la mort par noyade au niveau d’une plage rocheuse de Bouharoune, interdite à la baignade, avant de se noyer en tentant de sauver une 3ème personne, a-t-on appris auprès des services de ce corps constitué.

Pas moins de 46 plongeurs et 12 bénévoles ont été mis à contribution dans ces recherches, engagées depuis hier vendredi par la protection civile, mais aussi par les forces maritimes et les citoyens de Bouharoune, pour retrouver ce jeune " héros " âgé à peine de 19 ans. Belkacem, un jeune handicapé d’une main, mort par noyade après avoir réussi à sauver deux jeunes gens d’une mort certaine, avait été emporté par la force des courants marins, en tentant de sauver une 3ème personne . Les recherches de la protection civile se sont soldées, hier vers 14H00, par le repêchage du corps du troisième baigneur que Belkacem n’a pas pu sauver, et avec qui il a été emporté par les courants marins.

Un accident qui a suscité un énorme élan de solidarité nationale, à l’égard de la famille de ce jeune " héros", dont les concitoyens ont été nombreux à converger vers la plage de Saidia, où plusieurs marins se sont portés volontaires pour contribuer aux recherches, avec leurs propres embarcation, a-t-on ajouté de même source. Des plongeurs professionnels d'Alger ont été sollicités afin d'élargir le périmètre des recherches au niveau de ladite plage, où les conditions climatiques "difficiles" , ayant prévalues durant la journée d’hier, ont néanmoins compliqué la tâche des éléments de la Protection civile, notamment les fortes rafales de vent et les courants marins, est-il précisé de même source.

"La protection civile de Tipasa est intervenue immédiatement après avoir reçu l’appel au secours", a-t-on assuré auprès des mêmes services, qui ont rappelé, en outre, que "l’accès aux plages est interdit en vertu d’une décision du wali, émise dans le cadre des mesures de prévention de la pandémie du Covid-19". Les mêmes services ont recommandé, à l’occasion, l’impératif respect des mesures de confinement sanitaire, dont l’interdiction de l’accès aux plages autorisées à la baignade, au même titre que les plages rocheuses interdites à la baignade à cause leur dange rosité.