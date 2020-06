En raison de la pandémie de coronavirus, aucun match international n'a pu être disputé, donc logiquement, aucun changement n'a été apporté au classement mondial de juin. Au niveau continental, les champions d'Afrique algériens restent scotchés à la quatrième position, devancés par le trio composé du Sénégal (20e mondial), la Tunisie (27e) et le Nigeria (31e).

Les trois adversaires de l'Algérie en qualifications de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2021 sont classés dans l'ordre : Zambie (88e), Zimbabwe (111e) et Botswana (148e).

Quant aux adversaires des "Verts" au second tour des éliminatoires du Mondial-2022, ils sont logés comme suit : Burkina Faso (59e), Niger (112e) et Djibouti (184e).

La Belgique reste sur son trône devant la France et le Brésil. Suivent l’Angleterre et l’Uruguay, toujours positionnées aux 4e et 5e rangs respectivement.

Derrière, dans l'ordre, la Croatie, le Portugal, l’Espagne, l’Argentine et la Colombie sont en e mbuscade. Au-delà de ce Top 10, ce sont 200 fédérations qui n’attendent plus que de se retrouver sur des terrains de football et bouleverser la hiérarchie mondiale.

La reprise ou le début des qualifications pour la Coupe du monde Qatar-2022 dans chaque Confédération sont notamment attendus avec impatience et animeront les positions dans les mois à venir.

Le prochain classement mondial Fifa sera publié le 16 juillet 2020.