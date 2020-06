L'OGC Nice va garder son international algérien Youcef Atal qui ne sera pas vendu lors du mercato estival, a indiqué le président du club français de football.

Dans un entretien au journal Nice-Matin de jeudi, Jean-Pierre Rivère, a assuré que le club azuréen ne connaîtra pas de "grande lessive", mais seulement quelques départs au mercato.

"Il y aura des départs, c’est certain. Nous voulons construire une équipe compétitive, avec du caractère.

Nos besoins à des postes bien précis ont été identifiés", a expliqué Rivère, ajoutant que le club veut garder ses meilleurs éléments dont l’international algérien. "On ne fera pas de grands noms. Notre objectif, c’est de recruter des joueurs qui adhèrent au projet sur plusieurs années, et garder nos meilleurs joueurs qui vont nous aider à grandir, être de façon récurrente dans le top 5", a-t-il espéré. Et d'enchaîner : "On ne fera pas de grande lessive durant l'été. On souhaite conserver Youcef Atal et on va le conserver". Le champion d’Afrique algérien, âgé de 24 ans et auteur d’un but en 14 matchs, toutes compétitions confondues cette saison, avait été victime d’une grave bless ure au genou début décembre.

Il serait cependant prêt à reprendre les entraînements avec l'équipe, le 15 juin, après une bonne période de rééducation. Il est à rappeler que Youcef Atal a été associé à de nombreux clubs ces derniers mois.

Le PSG, Tottenham, Chelsea, l’Atlético Madrid ou encore le Milan AC auraient tous manifesté un intérêt pour ses services.