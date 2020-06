La majorité des joueurs du CR Belouizdad a accepté de baisser leurs salaires à hauteur de 50 % afin de soulager les finances du club, en cette période de nouveau coronavirus, a indiqué vendredi le directeur général du club algérois de Ligue 1, Taoufik Kourichi.

"Les joueurs ont accepté de collaborer par apport à la situation sanitaire liée au coronavirus.

80% des joueurs ont accepté de baisser leur salaire de 50% après un accord à l’amiable", a déclaré Kourichi à la radio nationale Chaine 3 .

"Les joueurs, le staff technique et médical ont accepté de collaborer par apport à la situation économique du pays, mais aussi pour soulager la santé financière du club", a expliqué l'ancien DTN, annonçant au passage que l'accord sera signé au plus tard ce dimanche. Interrogé sur une éventuelle reprise du championnat de Ligue 1, le directeur sportif du CR Belouizdad a estimé que la majorité des clubs n'ont pas les moyens pour assurer le protocole sanitaire exigé pour protéger les joueurs.

" C'est une question de santé des personnes et des vies humaines, et essayant de voir les choses aut rement ", a t-il conclu.