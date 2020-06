Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a demandé aux fédérations sportives nationales de transmettre le programme de préparation ainsi que la liste nominative des athlètes ayant déjà compté leurs billets qualificatifs aux Jeux Olympiques 2021 de Tokyo.

Dans une correspondance adressée aux fédérations sportives, la direction générale des Sports relevant du MJS a demandé de transmettre, dans les meilleurs délais, les programmes de préparation ainsi que les lieux d'entrainements des athlètes ayant déjà composté leurs billets aux JO-2021 afin d'assurer toutes les conditions sanitaires d'hygiène, de sécurité ainsi que la désinfection des structures sportives nationales en vue de leur préparation juste après la période de confinement.

La direction générale des Sports a également exigé la liste des athlètes susceptibles d'être qualifiés ainsi que celles de l'encadrement technique et médical qui se chargera de la préparation de l'ensemble des athlètes.

Dans le cadre du plan du gouvernement visant à lutter contre la propagation du coronavirus (COVID-19), le ministère de la Jeunesse et des Sports avait pris toutes les mesures préventives qui demeurent en vigueur jusqu'au 13 juin. Ces dispositions concernent aussi la fermeture de toutes les infrastructures sportives, de jeunesse et de loisirs, le report des activités et sorties en plein air ainsi que l'organisation des assemblées générales des structures d'animation sportives.

Les activités liées à la mobilité des jeunes et autres jumelages entre les auberges de jeunes sont également concernées par cette mesure, au même titre que les manifestations et activités de jeunesse, festivals, rencontres, expositions et salons prévus au niveau local, régional et national.