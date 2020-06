Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a déclaré vendredi que plus de 4.200 migrants et réfugiés ont été sauvés en mer par les gardes-côtes libyens, jusqu'à présent,

cette année. "Au 10 juin, 4.231 réfugiés et migrants ont été sauvés ou interceptés en mer par les gardes-côtes libyens et débarqués en Libye en 2020", a déclaré le HCR. Le Haut Commissariat a indiqué que plus de 2.000 réfugiés et migrants sont actuellement détenus dans des centres de détention en Libye.

Le HCR a également indiqué que 48.834 réfugiés et demandeurs d'asile ont été enregistrés par le Haut Commissariat en Libye. En raison de l'état d'insécurité et du chaos qui règnent en Libye depuis la chute de feu Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye est devenue un point de départ privilégié pour des milliers d'immigrants illégaux souhaitant traverser la mer Méditerranée en direction des côtes européennes.