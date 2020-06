Une réunion consultative arabe tenue à distance vendredi a braqué les projecteurs sur les défis auxquels sont confrontées les femmes arabes face à la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Au cours de cette réunion virtuelle, les participantes, en leur qualité de membres du bureau exécutif de l'Organisation de la Femme arabe (OFA), de responsables et d'acteurs dans le domaine concernant la femme, ont évoqué notamment les défis liés à la santé et aux services qui leur sont fournis, ainsi que l'augmentation des taux de violence qu'elle subissent pendant le confinement, a indiqué l'OFA dans un communiqué. Elles ont, en outre, insisté sur la nécessité d'une coopération entre l'OFA, la Ligue des Etats arabes et les pays partenaires en vue de formuler un document de politiques unifiées visant à répondre de façon rapide aux besoins des femmes en cette période de pandémie. Dans ce contexte, la directrice de l'Organisation de la Femme arabe, Fadia Kiwan, a mis en lumière les défis les plus importants auxquels sont confrontées les femmes en cette période de crise, tout en met tant en avant les politiques et mesures prises par les Etats membres notamment celles relatives aux femmes et aux catégories les plus vulnérables.

La réunion a été sanctionnée d'une série de recommandations, notamment la nécessité d'intégrer les mécanismes nationaux relatifs aux femmes dans le processus politique de gestion de la crise liée au coronavirus au niveau national et de promouvoir l'intégration des femmes en général dans tous les processus décisionnels aux plus hauts niveaux.

Elle a également recommandé de renforcer les systèmes de santé arabes et d'accorder plus d'attention à la lutte contre la violence faite aux femmes qui est fortement ressortie en temps de confinement, ainsi que de s'intéresser davantage à l'autonomisation des femmes dans le domaine des technologies de l'information à la lumière de la grande importance de ce domaine cristallisée par la crise actuelle.