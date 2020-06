La ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Nassira Benharrats, a mis en avant mardi à Alger l’importance de respecter et de protéger l’environnement et les écosystèmes pour garantir la sécurité alimentaire et énergétique aux générations futures et offrir au citoyen un cadre de vie sûr et durable.

A l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement, célébrée cette année sous le thème "C’est le temps de la nature", la ministre a lancé un appel à l’ensemble des citoyens, associations écologiques, établissements médiatiques et entreprises économiques à travers tout le territoire national, à adhérer aux actions visant à élever le niveau de conscience et de sensibilisation et à prendre des mesures efficaces pour faire face aux pratiques impactant négativement les ressources naturelles du pays.

Soulignant l’impératif de sensibiliser à l’importance vitale de la biodiversité pour le développement socio-économique et pour l’humanité toute entière, elle a fait état de "la prise de conscience de plus en plus croissan te de l’importance de la biodiversité en tant que valeur inestimable à l’échelle mondiale pour les générations futures et richesse indispensable pour le développement et la sécurité alimentaire.

Le ministère de l’Environnement a consacré le mois de juin à l’environnement à travers plusieurs activités à travers l’ensemble du territoire national, sous le slogan "Ensemble pour préserver et valoriser notre legs national" dans le but de préserver l’environnement et la biodiversité et de juguler les pratiques négatives et l’utilisation irrationnelle des ressources naturelles, et partant, mettre en avant les efforts de l’Algérie en application de ses engagements internationaux dans ce domaine.

Parmi ces activités, les festivités de clôture du concours national inter clubs de l’environnement, lancé par le ministère à travers l’institut national des formations à l’environnement, sur le meilleur message de sensibilisation à la prévention contre coronavirus diffusé à travers les pages des réseaux sociaux, sous le slogan "notre santé entre nos mains". Ce concours se veut une initiative pour briser la monotonie subie par les enfants durant la période du confinement, décrétée depuis la mi-mars dernier, ajoute la ministre.

Lors de cette cérémonie des prix ont été distribués aux enfants lauréats.

A ce prop os, Mme. Benharrats s’est félicité, qu’en dépit de la situation résultant de la propagation du nouveau coronavirus, qui a été une entrave à l’aspiration de beaucoup d’enfants à monter leur potentiel au quotidien, ce concours a donné lieu à l’émergence de choses innovantes et à la création d’un climat positif dans les foyers.

Par ailleurs la ministre a salué les efforts des agents de l’hygiène qui ont été dans les premiers rangs de lutte contre la pandémie de coronavirus ainsi que les établissements activant dans le secteur de l’environnement pour leur participation efficace dans la disponibilité des moyens de protection contre la pandémie pour les agents de nettoyage et les personnels du secteur de la santé.