Deux jeunes ont trouvé la mort par noyade dans un étang où déversent les eaux du oued Djedi dans la commune d’Amlili, distante de 36 km à l’Ouest de Biskra, a-t-on appris vendredi auprès des services de la protection civile.

Selon la même source, Les victimes âgées de 15 et 19 ans se sont noyées dans cet étang appelé "Oum R’ouah" d’une profondeur de 3 mètres dans la région de Hassouat à Amlili, a précisé la même source.

Les dépouilles ont été acheminées par les services de la protection civile vers la polyclinique de la commune d’Ourla, a-t-on encore détaillé relevant qu’une enquête a été ouverte par les services compétents pour déterminer les causes de cet accident. A signaler que la wilaya de Biskra enregistre annuellement plusieurs décès par noyade dans des étangs et autres plans d’eau, utilisés notamment dans les régions rurales pour l’irrigation agricole.