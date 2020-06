Le président du Niger Mahamadou Issoufou a estimé jeudi que la mort de George Floyd était "le symbole du vieux monde qu'il faut changer", lors d'une visioconférence avec ses pairs de l'Union africaine.

"Le symbole du vieux monde qu'il faut changer et qui viole constamment ces valeurs (solidarité, égalité, justice, dignité) est l'assassinat de George Floyd", a déclaré le président nigérien dans son discours transmis par la présidence aux médias "Notre conférence doit condamner sans réserve cet acte odieux", a déclaré M.

Issoufou en concluant son discours sur la mort de George Floyd, un Afro-américain asphyxié à Minneapolis sous le genou d'un policier américain blanc.

S'exprimant sur la pandémie de coronavirus qui va toucher les économies africaines, le président avait auparavant souligné : "Il est impératif de mettre en place un nouveau paradigme, une nouvelle gouvernance politique et économique mondiale, gouvernance qui sera davantage fondée sur la solidarité, l'égalité, la justice et la dignité". Comme lors de plusieurs interventions cette année, M. Issoufou a appelé les pays occidentaux à aller plus loin que des annulations de dettes, réclamant "un plan Marshall" pour l'Afrique.

Les pays du G20 ont décidé de suspendre pour un an le remboursement de la dette des pays les plus pauvres afin de les aider à faire face à la pandémie de Covid-19.

La chancelière allemande Angela Merkel a évoqué fin mai un nouveau "geste".

L'endettement total du continent africain est estimé à 365 milliards de dollars, dont environ un tiers dû à la Chine. Selon un bilan lundi soir, l'Afrique, qui a été relativement moins touchée que l'Europe ou les Etats-Unis, a enregistré près de 200.000 cas pour environ 5.000 morts.