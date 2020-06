Le président malien Ibrahim Boubacar Keita a reconduit jeudi à son poste son Premier ministre démissionnaire et l'a chargé de former le prochain gouvernement, a annoncé la télévision nationale. M.Cissé a présenté sa démission au président qui l'a reconduit, l'a félicité et lui a demandé de former le prochain gouvernement, a dit la télévision nationale. Cette démission s'apparentait à une formalité après la récente installation d'un nouveau Parlement, consécutive aux législatives de mars/avril.