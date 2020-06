Le nombre de cas d'infection au nouveau coronavirus (Covid-19) en Inde a dépassé la barre des 300.000, atteignant 308.993 en date de samedi matin, tandis que le bilan des décès a atteint 8.884, selon les dernières données publiées par le ministère de la Santé.

Ce dernier a indiqué que 386 nouveaux décès dus au Covid-19, outre 11.458 cas positifs récents, ont été signalés ces dernières 24 heures dans tout le pays. Il s'agit de la plus forte hausse en un jour en termes de nouveaux cas d'infection. Vendredi matin, le nombre de cas d'infection en Inde était de 297.535 et le nombre de décès de 8.498. Selon le ministère, 154.330 personnes sont sorties d'hôpital à ce jour. Le nombre de cas actifs dans le pays est actuellement de 145.779, a-t-on ajouté. La 5e phase de confinement national est entrée en vigueur le 1er juin, marquée par plusieurs assouplissements et une réouverture progressive. Le 25 mars, le Premier ministre indien Narendra Modi avait décrété un confinement national pour contenir la propagation du virus et briser les chaînes de contamination.