La pandémie de coronavirus n'a fait aucun mort en Espagne durant les dernières 24 heures, et ce pour le cinquième jour consécutif, a annoncé, vendredi, le ministère de la Santé.

Le pays, l'un des plus touchés par la pandémie dans le monde, a comptabilisé en tout 27.136 morts et 243.209 cas confirmés par le test de dépistage du coronavirus dit PCR, en hausse de 155 en 24H, ressort-il des données du ministère. Sur le nombre total de cas confirmés, 141 personnes ont été hospitalisées au cours des sept derniers jours, portant à 124.584 le nombre total des hospitalisations, tandis que 11.617 patients ont été placés en soins intensifs, soit 10 de plus.

Environ 52% des Espagnols (25 millions de personnes) ont entamé lundi dernier la 3è phase du plan de déconfinement, tandis que le reste est en 2è phase.

Le plan de déconfinement "progressif" de l'Espagne, entamé le 4 mai, comporte quatre phases, qui sont déclinées à des rythmes différents dans chaque région en fonction de l'évolution de l'épidémie.