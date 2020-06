Plus de 7.663.680 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l'épidémie, dont au moins 3.441.600 sont aujourd'hui considérés comme guéris. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations. Certains pays ne testent que les cas graves, d'autres utilisent les tests en priorité pour le traçage et nombre de pays pauvres ne disposent que de capacités de dépistage limitées.

Les Etats-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus début février, sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 114.669 décès pour 2.048.986 cas. Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 41.828 morts pour 828.810 cas, le Royaume-Uni avec 41.481 morts (292.950 cas), l'Italie avec 34.223 morts (2 36.305 cas) et la France avec 29.374 morts (193.090 cas). La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao) a officiellement dénombré au total 83.075 cas (11 nouveaux entre vendredi et samedi), dont 4.634 décès et 78.367 guérisons.

L'Europe totalisait samedi matin 187.010 décès pour 2.373.980 cas, les Etats-Unis et le Canada 122.773 décès (2.146.929 cas), l'Amérique latine et les Caraïbes 76.365 décès (1.571.192 cas), l'Asie 22.272 décès (800.196 cas), le Moyen-Orient 11.380 décès (536.517 cas), l'Afrique 6.098 décès (226.194 cas), et l'Océanie 131 décès (8.676 cas).

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).