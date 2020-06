Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a enregistré en 2019 plus d'un million (1.035.023) d’accouchements en milieu médical dans les secteurs public et privé.

879.017 accouchements dans les Etablissements hospitaliers publics (EPH), soit 85%.

156.006 accouchements dans les Etablissements hospitaliers privés, soit 15%. 731.

412 accouchements naturels, soit 70,67%.

303.551 césariennes, soit 29,32%.

Dans les Etablissements hospitaliers publics: 879. 017 accouchements (85%) dont:

676.507 accouchements naturels, soit 76,96%.

202.510 césariennes, soit 23,03%.

Dans les Etablissements hospitaliers privés: 156.006 accouchements (15%) dont: 54.965 accouchements naturels, soit 35,23%.

101.041 césariennes, soit 64,76%.

En 2018, 976.834 accouchements ont été enregistrés en milieu médical dans les deux secteurs.

859.443 accouchements (naturels et césariennes) dans le secteur public.

117. 391 accouchements (naturels et césariennes) dans le secteur privé.

S’agissant des structures: Secteur public: 241 services d’une capacité de 9.986 lits.

420 services d’obstétrique de proximité d'une cap acité de 3.270 lits pour la prise en charge des grossesses normales.Secteur privé: 145 établissements hospitaliers autorisés à exercer la gynécologie-obstétrique sur 202 établissements en exercice.

Le nombre de praticiens en gynécologie-obstétrique dans le secteur privé s’élève à 1.615 contre seulement 657 praticiens dans le secteur public , sachant que 9 accouchements sur 10 sont réalisés dans des Etablissement hospitaliers publics.