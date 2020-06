Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, s’est dit, vendredi soir, fermement attaché à la consécration de la transparence pour rétablissement de la confiance du citoyen en son Etat, assurant que le peuple, notamment ses classes moyenne et ouvrière, était sa préoccupation majeure.

Lors de son entrevue périodique avec les médias nationaux, le Président Tebboune a déclaré que "l'Algérie est un Etat transparent et je suis, plus que jamais, attaché à la transparence car nous n'avons rien à cacher", assurant que sa "préoccupation majeur" est le peuple, et notamment, ses classes moyenne et ouvrière".

C’est la classe moyenne qui a été la plus affectée par les différents problèmes qu’a connu le pays depuis 1988, particulièrement pendant les années du terrorisme, et la dégradation de la situation économique qui s’en était suivit, a-t-il ajouté.