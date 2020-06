Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a adressé un message de condoléances à la famille de l'ancien ministre délégué au Budget, Ali Brahiti, décédé jeudi matin, dans lequel il a loué les qualités du défunt, connu pour ses compétences dans tous les postes de responsabilité qu'il a eu à assumer, indique un communiqué de la Présidence de la République.

"Suite au décès de l’ancien ministre délégué au Budget , Ali Brahiti, le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a adressé, aujourd'hui, un message de condoléances et de sympathie aux membres de la famille du défunt dans lequel il a loué ses qualités", précisant que l'Algérie "perd avec sa disparition un de ses cadres, connu pour son engagement et sa compétence avérée dans tous les postes de responsabilités qu’il a eu à assumer, en témoignent ceux qui le connaissent", lit-on dans le communiqué.

"En cette circonstance douloureuse, le Président Tebboune a présenté ses sincères condoléances et exprimé sa compassion aux membres de la famille du défunt, priant Dieu le Tout puissant de l’entourer de Sa Sainte m iséricorde et de prêter aux siens patience et réconfort", ajoute la même source.