Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Chérif Omari a tenu, mardi à Alger, une réunion de travail avec les représentants des associations professionnelles d'élevage de bétail portant sur l’examen de plusieurs importantes questions relatives à cette filière, et ce après la réouverture des marchés de bétail et en préparation à l'Aïd El Adha, a indiqué un communiqué du ministère.

Ont pris part à cette réunion des membres de la Fédération nationale des éleveurs et de l'Association nationale des éleveurs, des membres du Conseil interprofessionnel de la filière viandes rouges (CNIFVR), ainsi qu'un représentant de l'Organisation nationale de protection du consommateur (APOCE), en sus des cadres du secteur, a précisé le communiqué.

La réunion a donné lieu à l’examen des mesures préventives devant être observées au niveau des marchés de bétail. A cet effet, le ministre a instruit les représentants du secteur, en particulier les Directions des services agricoles de wilayas et les services vétérinaires, de veiller à la mise en œuvre des mesures prises par les pouvoirs publics pour éviter la propagation de la pandémie de Coronavirus. Le ministre a également appelé à impliquer les représentants des professionnels dans les opérations de sensibilisation et de contrôle continu afin de garantir le respect des mesures préventives par les éleveurs et les citoyens au niveau des marchés et des points de vente des moutons de l'Aïd à travers le territoire national.

En ce qui concerne l'Aïd El Adha, les participants à la réunion ont abordé la situation du cheptel national, tant en termes de production que de suivi vétérinaire.

A ce propos, le ministre a donné des instructions pour la mise en place des patrouilles mobiles, composées de vétérinaires et de techniciens, afin d’effectuer des visites sur terrain au niveau des marchés pour assurer une couverture vétérinaire et répondre aux besoins des éleveurs et aux demandes des citoyens.