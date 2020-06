Les pertes financières subies par l'Entreprise de transport de voyageurs-Centre (ETVC) s'élèvent à près de 150 millions de DA, en raison de l'arrêt de son activité durant le confinement sanitaire décidé par les autorités publiques dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie COVID-19, a annoncé, mardi, le Président directeur général (P-dg) de l'Entreprise, Abderezek Guilane.

Invité d'une émission de la Radio nationale, M. Guilane a déclaré qu'"à l'instar des autres entreprises de transport, l'ETVC a subi des pertes estimées à 150 millions de DA environ, durant les trois mois de confinement, outre l'arrêt de plusieurs projets et investissements au niveau national, initialement programmés pour cette année".

"L'Entreprise a arrêté un plan d'action pour la période 2017-2022, sachant que l'année 2020 a constitué un véritable tournant dans le développement des entreprises, mais la pandémie de COVID-19 a freiné la réalisation des projets programmés", a-t-il dit.

Les investissements programmés par l'ETVC concernent principalement l'introduction de technologies de pointe notamment un système de distribution des tickets novateur et le suivi de l'itinéraire des bus via le système de géopositionnement par satellite, la technique de contrôle des véhicules et autres projets qui devraient donner un saut qualitatif à l'Entreprise en matière de modernisation des services.

Concernant les délais de reprise de l'activité de l'Entreprise, le même responsable a indiqué que cette question relevait des prérogatives des hautes autorités du pays, ajoutant que "la reprise de l'activité sera difficile au début, en raison de l'obligation de respecter les différentes mesures de prévention contre cette pandémie (...), mais plusieurs décisions ont été prises pour assurer une reprise sécurisée de l'activité en faveur des citoyens et du personnel de l'Entreprise".

"Durant la période de confinement, nous avons créé une cellule de crise à travers laquelle plusieurs décisions ont été prises telles que la désinfection des bus, le marquage au sol de la distanciation physique, la mise en place d'une barrière entre le chauffeur et les voyageurs, le port obligatoire du masque protecteur pour le chauffeur, le receveur et l'ensemble des voyageurs", a-t-il soutenu.

Une fois l'activité reprise, ces mesures seront renforcées par des opérations de désinfection permanentes au départ et à l' arrivée du bus, outre d'autres mesures pour la sécurité des clients et des travailleurs.

Le DG de l'ETVC s'est dit optimiste quant au développement du transport terrestre dans le pays, soulignant que l'Entreprise s'emploiera à assurer les meilleurs services au client notamment par la mobilisation de bus modernes avec des normes technologiques internationales, voire même la généralisation de la distribution électronique des tickets".

Pour ce qui est des capacités de l'Entreprise, M. Guilane a assuré qu'elle dispose de 100 bus modernes desservant 50 lignes à travers le territoire national et transportant plus de 400.000 voyageurs/an.

A une question sur la possibilité d'augmenter le prix du ticket en raison de la révision à la hausse du prix du carburant dans le cadre de la loi de finances complémentaire (PLFC 2020), le même responsable a précisé que cette question était du seul ressort de la tutelle, affirmant que l'objectif de l'ETVC est de fournir des services de qualité et d'assurer la sécurité aux voyageurs.