La Chine et l'Union européenne (UE) ont convenu, au cours de leur 10e cycle de dialogue stratégique de haut niveau tenu mardi, de développer des relations plus étroites sur un large éventail de questions, rapporte l'agence Chine Nouvelle.

Le dialogue, organisé par liaison vidéo, a été co-présidé par le Conseiller d'Etat et ministre des Affaires étrangères de Chine, Wang Yi, et Josep Borrell, haut représentant de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.

Alors que la coopération et le consensus l'emportent toujours sur la concurrence et les différences, la Chine et l'UE sont des partenaires globaux, stratégiques et de long terme, a déclaré Wang Yi, appelant les deux parties à considérer le 45e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques comme un nouveau point de départ pour développer des relations plus étroites.

Il a exhorté les deux parties à faire progresser leurs relations pendant la période postpandémique, à promouvoir les échanges de haut niveau et à bien se préparer pour le sommet Chine-UE et la réunion des dirigeants Chine-UE.

Mettan t l'accent sur l'importance de la communication et de la coordination en matière de politique macroéconomique, M. Wang a appelé à l'ouverture dans la coopération et à l'achèvement comme prévu des négociations sur les accords d'investissements bilatéraux.

Il a émis le souhait de voir les deux parties consolider leur consensus sur la sauvegarde du multilatéralisme et l'approfondissement de la coopération dans les cadres multilatéraux, dont les Nations unies.

M. Wang a également "réitéré le principe et la position du gouvernement chinois sur les affaires de Hong Kong". M. Borrell a pour sa part indiqué que l'UE nourrit de grandes attentes quant à ses relations avec la Chine et qu'elle ferait des efforts pour assurer des relations plus étroites.

Tant l'UE que la Chine soutiennent fermement le multilatéralisme, a-t-il noté, ajoutant que l'UE appréciait la participation active de la Chine dans la coopération internationale. Les deux parties ont également eu des échanges de vues approfondis sur les questions d'intérêts communs.