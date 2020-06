Le Bayer Leverkusen, 5e de la Bundesliga, vainqueur sur le score de 3 à 0 face à la modeste Sarrebruck (D4), disputera la finale de la Coupe d'Allemagne, le 4 juillet à Munich, face au Bayern Munich ou l'Eintracht Francfort.

Ce match disputé à huis clos comme tous ceux de Bundesliga depuis la reprise, a été géré sérieusement par le Bayer, bien en jambes, face à des joueurs du FC Sarrebruck à court de forme.

Leur championnat de D4 s'était arrêté en mars, mais ils sont sûrs jouer l'an prochain en D3.

Après dix minutes de résistance intelligente par le Petit Poucet, c'est le jeune Français Moussa Diaby, 20 ans et international Espoirs, qui a ouvert le score pour les favoris, en pivot et sans contrôle, suite à une passe lobée parfaite de Kerem Demirbay (11).

Quelques minutes plus tard, le Bayer a fait le break quand une mésentente entre Daniel Batz, le très bon gardien de Sarrebruck, et l'un de ses défenseurs, a permis à l'Argentin Lucas Alario de doubler la mise (19).

Puis le jeune Brésilien Paulinho a bien failli aggraver le score, par deux fois (38, 39), juste avant la pause.

Première équipe de 4e division à atteindre une demi-finale de Coupe d'Allemagne, Sarrebruck a encore bien résisté jusqu'à l'heure de jeu, quand le vétéran Karim Bellarabi a fiché le ballon du 3-0 sous la transversale de Batz (58) suite à un centre en retrait de l'infernal Demirbay. Puis Bellarabi, blessé, est sorti, laissant le Bayer à 10 contre 11.

Le Bayern Munich et l'Eintracht Francfort, les deux derniers vainqueurs de la coupe d'Allemagne, s'affrontent ce mercredi (18h45 GMT) en demi-finale.