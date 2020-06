"Suite aux sollicitations de plusieurs médias, la Fédération algérienne de football (FAF) a le regret de ne pouvoir donner, pour le moment, des informations au sujet des mesures envisagées pour la reprise des activités footballistiques qui sont en voie de finalisation avant leur transmission au ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) pour validation", indique la même source.

"Une fois validées par les autorités concernées, ces mesures seront vulgarisées et mises à la portée des acteurs du football ainsi que des médias.", a-t-on ajouté.

Pour rappel, la feuille de route présentée par le président de la FAF, Kheireddine Zetchi, consiste à poursuivre le reste de la saison 2019-2020 des Ligues 1 et 2 sur une période de 8 semaines, après une période de préparation de 5 à 6 semaines, quelle que soit la date qu i sera arrêtée par les pouvoirs publics.

Il s'ensuivra une phase de repos total d'au moins une semaine aux joueurs puis une autre active d'un mois qui amorce le début de la période d’enregistrement.

Ce n’est qu’après cette phase que la nouvelle saison débutera à une date à arrêter ultérieurement.

Pour les championnats amateurs (LNFA et LIRF) de la catégorie seniors, ils seront calqués sur les championnats professionnels des Ligues 1 et 2 (éventuellement à une semaine près).